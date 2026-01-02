Paus Leo bidt voor slachtoffers Zwitserse nieuwjaarsbrand

VATICAANSTAD (ANP/AFP) - Paus Leo XIV heeft gebeden voor de slachtoffers van de nieuwjaarsbrand in Zwitserland en betuigde zijn "medeleven en solidariteit" aan hun families. Dat meldt het Vaticaan.

"Hij wil zijn medeleven en solidariteit betuigen aan de nabestaanden van de slachtoffers. Hij bidt tot de Heer om de overledenen te verwelkomen in zijn woonplaats van vrede en licht."

Bij de brand vielen ongeveer veertig doden en raakten zo'n honderd mensen gewond. De identificatie van de slachtoffers is nog bezig en kan volgens autoriteiten nog dagen duren. Veel van de gewonden hebben zware brandwonden.

Omliggende landen hebben hulp aangeboden bij het behandelen van de slachtoffers. Vier gewonden worden vrijdag naar ziekenhuizen in België gebracht en er worden ook meerdere mensen naar Frankrijk gebracht.