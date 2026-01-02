Zes bedden beschikbaar voor gewonden cafébrand Zwitserland

GRONINGEN (ANP) - De drie Nederlandse brandwondencentra kunnen in totaal zes gewonden van de cafébrand in Zwitserland opvangen. Dat laat het Martini Ziekenhuis in Groningen weten naar aanleiding van een bericht van de NOS.

De brandwondencentra zijn in Groningen, Beverwijk en Rotterdam. Die hadden Zwitserland donderdag al hulp aangeboden na de brand in skioord Crans-Montana, waardoor ongeveer veertig doden en zo'n honderd gewonden zijn gevallen.

Elk centrum heeft twee bedden beschikbaar gesteld. Dat kunnen plekken op intensive cares zijn, maar ook reguliere behandelkamers. Van het hulpaanbod is vooralsnog geen gebruikgemaakt, er zijn nog geen gewonden van Zwitserland naar Nederland gebracht, en de kans bestaat dat dit ook niet gebeurt.

Zestig bedden

De brandwondencentra hebben samen zestig bedden, waarvan tien op intensive cares. Voor Nederlandse mensen die brandwonden oplopen, blijft capaciteit beschikbaar.

Vier gewonden gaan vrijdag van Zwitserland naar België. Meerdere gewonden zijn naar Franse ziekenhuizen gebracht.