Groep Markuszower wil coalitieakkoord intact laten, helpt kabinet

door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 22:02
DEN HAAG (ANP) - Groep Markuszower helpt het minderheidskabinet voorlopig, vicefractievoorzitter Hidde Heutink vindt het nog te vroeg om "voor miljarden te vertimmeren" aan het coalitieakkoord. Het beleid van D66, VVD en CDA blijft intact zolang de oppositie niet eensgezind is in het aanpassen van de kabinetsplannen.
De zeven Kamerleden tellende Groep Markuszower en de SGP (drie zetels) hielpen de coalitie aan een meerderheid om tot een nieuw voorstel voor de verhoging van de AOW-leeftijd te komen. Uiteindelijk stemde JA21 ook voor, maar dat was niet meer nodig voor een meerderheid. Heutink zei tegen alle andere moties te stemmen die het beleid moeten aanpassen.
De houding van de oud-PVV'ers staat haaks op de lijn van hun oude partij. PVV-leider Geert Wilders diende een motie van wantrouwen in tegen de regering, die werd weggestemd. Dat doet hij meestal bij debatten over de regeringsverklaring.
