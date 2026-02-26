Melania zit volgende week vergadering VN-Veiligheidsraad voor

NEW YORK (ANP/AFP) - Melania Trump zit volgende week een vergadering van de VN-Veiligheidsraad voor. Het is de eerste keer dat een first lady een dergelijke functie bekleedt. Melania zal "de rol van onderwijs benadrukken bij het bevorderen van tolerantie en wereldvrede", meldt haar kantoor in een verklaring.

De Verenigde Staten nemen volgende week het voorzitterschap over van de Veiligheidsraad, dat elke maand wisselt. De vergadering van maandag richt zich op onderwijs, technologie, vrede en veiligheid.

Melania Trump zet zich al langer in voor kinderwelzijn. Zo schreef ze vorig jaar een brief aan de Russische president Vladimir Poetin om de terugkeer van meer Oekraïense kinderen uit Rusland te bewerkstelligen. Met succes, deze maand zouden na haar inzet voor de derde keer kinderen zijn herenigd met hun ouders.