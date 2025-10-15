Meeste NAVO-landen doen mee aan wapenaanschaf in VS voor Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - Meer dan de helft van de NAVO-landen doet mee aan de aankoop van Amerikaanse wapens voor Oekraïne, zegt NAVO-chef Mark Rutte. Na aanvankelijke grote toezeggingen leek de vaart uit het zogeheten PURL-programma. Maar "bondgenoot na bondgenoot" tekende volgens Rutte woensdag in. Hoeveel zij bijdragen, liet Rutte in het midden.

Rutte zei voor aanvang van de vergadering van defensieministers van de NAVO-landen al veel nieuwe toezeggingen te verwachten. Dat hebben ze gedaan en zo "verzekeren de bondgenoten de cruciale steun voor Oekraïne", zei Rutte na afloop.

De Verenigde Staten geven Oekraïne zelf geen nieuwe steun, maar willen sinds de zomer wel weer wapens leveren op kosten van andere landen. Nederland nam al snel na die aankondiging een pakket ter waarde van een half miljard euro voor zijn rekening en een aantal Noord-Europese bondgenoten en Canada volgden snel. Maar sinds augustus druppelden slechts een paar kleine toezeggingen binnen.