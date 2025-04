Provincies willen snel voldoende geld voor aanpak stikstofcrisis

DEN HAAG (ANP) - De provincies hebben zorgen over de afspraken die coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB in de voorjaarsnota hebben gemaakt, omdat er volgens de eerste berichten niet snel voldoende geld vrijkomt voor de aanpak van de stikstofcrisis. "Wij willen tempo. Want voor provincies is het van het grootste belang dat de vergunningverlening voor de zomer weer op gang komt en dat er stevige stappen worden gezet in stikstofreductie en natuurherstel", stelt het IPO, de koepelorganisatie van de provincies.

Het IPO verwacht volgende week opnieuw in gesprek te gaan met de ministeriële commissie die met plannen moet komen om Nederland van het stikstofslot te halen en de vergunningverlening weer op gang te brengen. De Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten steunen de oproep van de provincies om dat voor de zomer te regelen.

IPO-voorzitter Ina Adema laat weten dat de provincies graag met het Rijk samenwerken aan het oplossen van de stikstofcrisis en andere grote maatschappelijke vraagstukken. "Maar het wordt nagenoeg onmogelijk als het kabinet de benodigde middelen doorschuift naar 2026." Adema zegt dat dit direct de industrie, evenementen, energietransitie, natuur en de PAS-melders raakt. PAS-melders zijn boeren die buiten hun schuld geen stikstofvergunning hebben en daardoor nu illegaal zijn.

De regeringscoalitie heeft bij de behandeling van de voorjaarsnota het overleg over de stikstofcrisis en een aantal andere problemen doorgeschoven.