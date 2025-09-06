ECONOMIE
Verstappen verrast met poleposition in Grote Prijs van Italië

Sport
door anp
zaterdag, 06 september 2025 om 18:49

MONZA (ANP) - Max Verstappen heeft enigszins verrassend poleposition veroverd in de Grote Prijs van Italië. De viervoudig wereldkampioen was de snelste in zijn Red Bull in de kwalificatierace op het circuit van Monza. Het is zijn vijfde pole van dit jaar.
Verstappen versloeg de coureurs van McLaren en Ferrari op de hogesnelheidsbaan van Monza en dat was vooraf niet verwacht. Hij was in zijn tweede run van de derde en laatste sessie 0,077 seconde sneller dan Lando Norris van McLaren. Kampioenschapsleider Oscar Piastri reed de derde tijd in zijn McLaren. Hij gaf 0,133 seconde toe op Verstappen.
