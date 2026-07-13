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Grote bosbrand ten zuidoosten van Parijs

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 4:43
bijgewerkt om maandag, 13 juli 2026 om 4:50
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 Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Het vuur heeft zich verspreid over zo'n 800 hectare en was in de nacht van zondag op maandag nog niet onder controle.
De brand brak zondagmiddag uit in het natuurgebied, op circa 60 kilometer van de Franse hoofdstad. Volgens de autoriteiten gaat het om een uitzonderlijk grote natuurbrand. Ongeveer vijftien woningen in het nabijgelegen Vaudoué zijn ontruimd. Brandweerlieden proberen ook andere dorpen tegen de vlammen te beschermen.
De autoriteiten zetten twee blusvliegtuigen, twee blushelikopters en een verkenningsvliegtuig in. De blusvliegtuigen moesten na zonsondergang stoppen met blussen. Volgens de Franse brandweer zijn voor het eerst blusvliegtuigen vanuit het zuiden van het land naar de regio rond Parijs gestuurd om een natuurbrand te bestrijden.
De brand zorgde voor verkeershinder tijdens een druk vakantieweekend. Een deel van de snelweg A6 is afgesloten en ook het hogesnelheidsspoor naar het zuidoosten van Frankrijk ondervindt hinder. Het land gaat gebukt onder de derde hittegolf van dit jaar.
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