VS voeren opnieuw aanvallen uit op Iran

N i e u w bericht, slachtoffers in 3e alinea

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten voeren zondag opnieuw aanvallen uit op Iran. Dat heeft het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten (CENTCOM) bekendgemaakt op X.

Volgens CENTCOM begonnen de aanvallen om 23.00 uur. Het militaire commando zegt met de aanvallen het vermogen van Iran verder te willen verzwakken om burgers en commerciële schepen in de Straat van Hormuz aan te vallen.

Het Iraanse staatspersbureau IRNA meldt op gezag van plaatselijke autoriteiten dat in het zuidwesten van het land één persoon is omgekomen en vier anderen gewond zijn geraakt bij de Amerikaanse aanval.

Iran veroordeelde de aanvallen en stelde dat die alle diplomatieke inspanningen van de afgelopen maanden tenietdoen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de Verenigde Staten door hun inmenging de onveiligheid in de Straat van Hormuz doen terugkeren en de internationale handelsscheepvaart verstoord.

De Verenigde Staten vielen Iran eerder deze week al drie nachten aan. Daarbij werden volgens CENTCOM meer dan driehonderd militaire doelen geraakt, waaronder raket- en dronelocaties, marine-installaties en munitieopslagplaatsen.