Grote drukte in dierentuin Japan voor afscheid panda's

TOKIO (ANP/AFP/RTR) - Duizenden pandafans hebben zich zondag verzameld bij de Ueno-dierentuin in Tokio om afscheid te nemen van de twee reuzenpanda's die dinsdag terug naar China worden gestuurd. Het vertrek van de 4-jarige tweeling Xiao Xiao en Lei Lei betekent dat Japan voor het eerst sinds 1972 geen panda's meer heeft.

De verhuizing stond al langer gepland, maar wordt gezien als een weerspiegeling van de verslechterende Chinees-Japanse betrekkingen van de afgelopen maanden. In november zei de Japanse premier Sanae Takaichi dat een hypothetische Chinese aanval op Taiwan een Japanse militaire reactie zou kunnen uitlokken. Dat bracht een woedende reactie van China teweeg.

In de weken voorafgaand aan het afscheid vormden zich lange rijen, waardoor de dierentuin besloot over te stappen op een loterijsysteem voor de kaartjes. Als je een ticket won, kreeg je een minuut de tijd om de pandaberen nog een laatste keer te zien.