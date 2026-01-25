Time: mogelijk 30.000 doden in twee dagen tijd bij protesten Iran

Mogelijk zijn eerder deze maand 30.000 mensen in slechts twee dagen gedood bij de protesten in Iran . Dat schrijft het Amerikaanse Time Magazine op basis van twee topambtenaren van het Iraanse gezondheidsministerie.

Op donderdag 8 en vrijdag 9 januari werden zoveel mensen gedood door de veiligheidsdiensten dat de autoriteiten niet meer in staat waren de doden te begraven. De lijkzakken waren op en ambulances werden vervangen door opleggers, vertelden de ambtenaren.

De schatting van de topambtenaren ligt fors hoger dan de ruim 3100 doden die het regime meldde. Mensenrechtenorganisatie HRNA heeft het over ruim 5000 bevestigde doden en onderzoekt nog ruim 17.000 andere sterfgevallen.