Tennisser Griekspoor begint US Open tegen Nagal

NEW YORK (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor speelt in de eerste ronde van de US Open tegen Sumit Nagal uit India. Botic van de Zandschulp treft de Canadees Denis Shapovalov, terwijl Arantxa Rus het opneemt tegen de Roemeense Ana Bogdan. Dat is het resultaat van de loting van het grandslamtoernooi in New York.

Jesper de Jong en Arianne Hartono kunnen zich ook nog plaatsen voor het hoofdtoernooi. Zij zijn nog actief in de kwalificaties.

De US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar, begint maandag.