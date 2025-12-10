ECONOMIE
Grote Europese bondgenoten bellen Trump over vredesplan Oekraïne

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 17:49
anp101225180 1
PARIJS (ANP) - De leiders van de drie belangrijkste Europese landen hebben de Amerikaanse president Donald Trump gebeld over de jongste Oekraïne-vredesplannen van de Verenigde Staten. Er is druk diplomatiek verkeer tussen de VS, Europa, Oekraïne en Rusland nu de VS mikken op een doorbraak in de dagen voor Kerstmis.
De Britse premier Keir Starmer, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Franse president Emmanuel Macron wilden met het telefoontje "proberen vorderingen te maken", zei Macrons staf woensdag. Het gesprek duurde volgens Macron zelf 40 minuten. Oekraïne werkt met zijn Europese medestanders aan wijzigingen voor de nieuwste Amerikaanse vredesplannen.
Een flink aantal Europese leiders wil maandag in Berlijn bijeenkomen om de Oekraïne-oorlog en de vredesonderhandelingen te bespreken, zeggen diplomaten tegen persbureau Reuters.
