Vader toploper Ingebrigtsen vrijgesproken van geweld tegen zoon

SANDNES (ANP) - De vader van de Noorse toploper Jakob Ingebrigtsen is vrijgesproken van mishandeling van de meervoudig wereld- en olympisch kampioen. Toch ontloopt de 59-jarige Gjert Ingebrigtsen geen straf, want de rechtbank veroordeelde hem wel tot een voorwaardelijke celstraf van vijftien dagen voor geweld tegen zijn dochter Ingrid.

Jakob en zijn hardlopende broers Henrik en Filip kwamen in oktober 2023 naar buiten met een opiniestuk in de Noorse krant Verdens Gang. Daarin beschuldigden ze hun vader van gewelddadig gedrag in hun jeugd. Justitie klaagde na onderzoek de vader aan voor mishandeling van Jakob en dochter Ingrid en eiste een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar.

Het proces tegen Gjert Ingebrigtsen duurde van 24 maart tot en met 15 mei, waarbij Jakob en Ingrid een getuigenis aflegden tegen hun vader, tevens coach.

Angst

"Mijn opvoeding werd beheerst door angst. Alles werd door hem gecontroleerd en beslist. Hij was enorm manipulatief", zei de 24-jarige Jakob tijdens de zitting, twee dagen nadat hij naar het goud liep op de 1500 meter bij de WK indooratletiek in Nanjing (China). "Ik kan geen enkele leuke herinnering noemen uit mijn jeugd", aldus de tweevoudig olympisch- en wereldkampioen, die vertelde dat hij als kind klappen kreeg en trappen in zijn buik.

De vader ontkende alle aanklachten en noemde het proces een "schoolvoorbeeld van karaktermoord".

De rechtbank achtte Gjert schuldig aan slechts één geweldsincident en dat betrof de mishandeling van zijn dochter Ingrid. Hij had haar met een natte handdoek in het gezicht geslagen.