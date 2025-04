NIJMEGEN (ANP) - Mike Foppen heeft in zijn eigen stad Nijmegen het Nederlands record op de 5 kilometer op de weg geëvenaard. De 28-jarige atleet finishte in de zogeheten Seven Hills Record Run als derde in 13.26, precies even snel als Niels Laros vorig jaar.

De Ethiopiër Ataklti Kidanu won bij de mannen in het Nijmeegse Goffertpark in 13.24. Bij de vrouwen was de Keniaanse Maureen Jepkoech de snelste, Jetske van Kampen werd op gepaste afstand tweede.