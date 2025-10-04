Grote protesten in Georgië bij lokale verkiezingen

TBILISI (ANP/AFP) - In Georgië hebben tienduizenden mensen deelgenomen aan demonstraties tegen de regering. De oppositie had opgeroepen tot massale protesten tijdens de lokale verkiezingen van zaterdag, die door oppositiepartijen worden geboycot.

Het zijn de eerste verkiezingen sinds de pro-Russische regeringspartij Georgische Droom vorig jaar de parlementsverkiezingen won. Volgens de pro-Europese oppositie werd er toen fraude gepleegd. Georgiërs gingen wekenlang de straat op om te demonstreren, maar de omstreden uitslag bleef staan.

De oppositie doet niet mee aan de lokale verkiezingen van zaterdag omdat gevreesd wordt voor nieuwe fraude. Georgische Droom claimde na het sluiten van de stembussen te hebben gewonnen in alle gemeenten. De officiële resultaten worden later nog verwacht.

Oppositiekopstukken zijn de afgelopen weken opgepakt omdat ze hadden opgeroepen tot grote protesten. Toch is er massaal gehoor gegeven aan die oproep.