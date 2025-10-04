Miljoen pro-Palestijnse demonstranten in Rome

Een pro-Palestijnse manifestatie in de Italiaanse hoofdstad Rome heeft een miljoen mensen op de been gebracht. Dat claimt de organisatie van het protest, waarover Italiaanse media berichten.

Het is de vierde opeenvolgende dag van demonstraties in Italië sinds Israël de Global Sumud Flotilla, de hulpvloot voor Gaza, tegenhield in de Middellandse Zee. Aan boord van de meer dan vijftig schepen waren ook vier Italiaanse parlementariërs, die vrijdag na hun uitzetting uit Israël terugkeerden naar Rome.

Voor de manifestatie van zaterdag hoopte de organisatie op een miljoen deelnemers, een aantal dat aan het eind van de middag zou zijn bereikt. De lokale autoriteiten hebben geen mededelingen gedaan over aantallen demonstranten.

Gemoedelijk

Lange tijd verliep het protest gemoedelijk. De demonstranten trokken in optocht door de stad en kwamen om 15.30 uur aan bij het Colosseum. Ze riepen leuzen als 'stop de genocide', 'bevrijd Palestina' en 'we stoppen het zionisme met ons verzet'. Behalve veel Palestijnse vlaggen waren er ook enkele van Hamas en van Hezbollah te zien, de Libanese terreurorganisatie die opkomt voor de Palestijnen, meldt Rai News.

"We zijn met een miljoen. We hebben de hele stad geblokkeerd", aldus Maya Issa, de leider van de beweging Studenten voor Palestijnen, de hoofdorganisator van de betoging. "Italië weet aan welke kant het staat."

Manifestatie

Bij de manifestatie voegden zich ook delegaties van politieke partijen. Kritiek op de rechtse regering-Meloni was er ook. "Treed af", kreeg ze als advies. Giorgia Meloni had vrijdag al gereageerd op de golf aan demonstraties, toen Italiaanse vakbonden opriepen tot een landelijke staking. "Ze willen gewoon een extra dag weekend", had de premier gezegd. Toen ze hoorde dat zaterdag een beeld van paus Johannes Paulus II met graffiti was bewerkt, noemde Meloni dat "een schaamteloze actie".

In de avond liep in de buurt van de kerk Santa Maria Maggiore de spanning op. Volgens Rai News moest de politie traangas inzetten tegen een groepje demonstranten, die daarmee afgezonderd werden van de andere betogers.

Ook in Londen en Barcelona is voor Palestina gedemonstreerd. In Londen leidde dat tot meer dan honderd arrestaties, omdat actievoerders steun betuigden aan de in het Verenigd Koninkrijk verboden organisatie Palestine Action. Politici en politie hadden opgeroepen om niet te demonstreren na de aanslag op een synagoge in Manchester. Volgens de lokale autoriteiten van Barcelona zijn daar zaterdag 70.000 betogers de straat op gegaan.