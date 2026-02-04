ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Grote treinstoring Schiphol kwam door heliumballon

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 11:10
anp040226129 1
SCHIPHOL (ANP) - De kortsluiting bij Schiphol waardoor woensdagochtend het treinverkeer stil kwam te liggen, is veroorzaakt doordat iemand een heliumballon mee het perron op had genomen. Op beelden is te zien dat de "feestelijke ballon" de bovenleiding heeft geraakt, wat zorgde voor een grote vonkenregen en dus de kortsluiting, legt ProRail uit.
De woordvoerder noemt het "echt heel vervelend". Het is niet toegestaan om heliumballonnen mee het perron op te nemen en dit is de reden. "We roepen met klem op dit na te leven. Het heeft echt enorme gevolgen gehad."
Dergelijke heliumballonnen zijn gemaakt van dun aluminiumfolie, legt ProRail uit, wat goed geleidt. "Als zo'n ballon tegen de bovenleiding met hoge spanning komt, krijg je dus kortsluiting en spat de ballon in een vonkenregen uiteen."
Het is nog niet te zeggen of het overtreden van het ballonnenverbod gevolgen gaat hebben voor de persoon met de ballon.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-548321066

Vrijheidsbijdrage: je kunt wel raden welke inkomens de grootste prijs voor onze veiligheid betalen

074391ccdbb6bf1d2fc3adca90c637d0e5361dcd

Deze auto’s hebben het minst pech

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

15f2b9830a5a0051c38686890c800452f038d5f6

Waarom stijgt kanker bij vrouwen en niet bij mannen?

109198250_m

Als je ouder wordt: ruim je rommel op – uit liefde voor je kinderen

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 07.51.40

Zelensky wil praten over land: wint Poetin nu aan de onderhandelingstafel wat hij verloor aan het front?

Loading