Grote treinstoring Schiphol kwam door heliumballon

SCHIPHOL (ANP) - De kortsluiting bij Schiphol waardoor woensdagochtend het treinverkeer stil kwam te liggen, is veroorzaakt doordat iemand een heliumballon mee het perron op had genomen. Op beelden is te zien dat de "feestelijke ballon" de bovenleiding heeft geraakt, wat zorgde voor een grote vonkenregen en dus de kortsluiting, legt ProRail uit.

De woordvoerder noemt het "echt heel vervelend". Het is niet toegestaan om heliumballonnen mee het perron op te nemen en dit is de reden. "We roepen met klem op dit na te leven. Het heeft echt enorme gevolgen gehad."

Dergelijke heliumballonnen zijn gemaakt van dun aluminiumfolie, legt ProRail uit, wat goed geleidt. "Als zo'n ballon tegen de bovenleiding met hoge spanning komt, krijg je dus kortsluiting en spat de ballon in een vonkenregen uiteen."

Het is nog niet te zeggen of het overtreden van het ballonnenverbod gevolgen gaat hebben voor de persoon met de ballon.