ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

De Groot en Van de Velde vormen nieuw beachvolleybalduo

Sport
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 11:08
anp040226128 1
UTRECHT (ANP) - Yorick de Groot en Steven van de Velde gaan een nieuw beachvolleybalduo vormen namens TeamNL. De voormalige partner van De Groot, Stefan Boermans, besloot eind vorig jaar zijn carrière te pauzeren. Van de Veldes voormalige partner, Alexander Brouwer, is geblesseerd. Het nieuwe duo komt in maart op hun eerste internationale toernooi in actie, op het Elite 16-toernooi in Brazilië.
Matthew Immers en Leon Luini vormen een ander nieuw duo. Immers stond tijdens de Olympische Spelen van Parijs nog samen met Van de Velde op het zand.
Raïsa Schoon en Katja Stam blijven een duo vormen. De voormalige nummers 1 van de wereldranglijst werden in 2025 herenigd na een rugblessure van Stam. Op het WK in november bereikten ze de achtste finale.
TeamNL neemt afscheid van Desy Poiesz, Wies Bekhuis en Lisa Luini, volgens de bondscoach met het oog op de middellange en lange termijn. In 2027 vindt het WK beachvolleybal plaats in Nederland, met stadions op "iconische locaties" in Den Haag, Amsterdam, Apeldoorn en Rotterdam.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-548321066

Vrijheidsbijdrage: je kunt wel raden welke inkomens de grootste prijs voor onze veiligheid betalen

074391ccdbb6bf1d2fc3adca90c637d0e5361dcd

Deze auto’s hebben het minst pech

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

15f2b9830a5a0051c38686890c800452f038d5f6

Waarom stijgt kanker bij vrouwen en niet bij mannen?

109198250_m

Als je ouder wordt: ruim je rommel op – uit liefde voor je kinderen

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 07.51.40

Zelensky wil praten over land: wint Poetin nu aan de onderhandelingstafel wat hij verloor aan het front?

Loading