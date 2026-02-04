De Groot en Van de Velde vormen nieuw beachvolleybalduo

UTRECHT (ANP) - Yorick de Groot en Steven van de Velde gaan een nieuw beachvolleybalduo vormen namens TeamNL. De voormalige partner van De Groot, Stefan Boermans, besloot eind vorig jaar zijn carrière te pauzeren. Van de Veldes voormalige partner, Alexander Brouwer, is geblesseerd. Het nieuwe duo komt in maart op hun eerste internationale toernooi in actie, op het Elite 16-toernooi in Brazilië.

Matthew Immers en Leon Luini vormen een ander nieuw duo. Immers stond tijdens de Olympische Spelen van Parijs nog samen met Van de Velde op het zand.

Raïsa Schoon en Katja Stam blijven een duo vormen. De voormalige nummers 1 van de wereldranglijst werden in 2025 herenigd na een rugblessure van Stam. Op het WK in november bereikten ze de achtste finale.

TeamNL neemt afscheid van Desy Poiesz, Wies Bekhuis en Lisa Luini, volgens de bondscoach met het oog op de middellange en lange termijn. In 2027 vindt het WK beachvolleybal plaats in Nederland, met stadions op "iconische locaties" in Den Haag, Amsterdam, Apeldoorn en Rotterdam.