Grote uitslaande brand in Almelo, woningen ontruimd

ALMELO (ANP) - In Almelo zijn meerdere woningen ontruimd vanwege een grote brand in een pand aan de Rohofstraat, meldt de brandweer. De brand was uitslaand, maar de brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle gekregen. Of en wanneer mensen terug kunnen naar hun huizen, is nog onbekend. In het getroffen pand zit een café en daarboven meerdere appartementen.

De brandweer heeft "geen indicatie" dat er nog mensen in het gebouw zijn. Bewoners van de appartementen en omliggende woningen zijn uit hun huizen gehaald. Zij worden waar nodig opgevangen. Sommigen moesten worden nagekeken, omdat ze rook hadden ingeademd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.