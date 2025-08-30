Kim ontmoet nabestaanden van soldaten die sneuvelden voor Rusland

PYONGYANG (ANP/AFP) - De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft families ontmoet van militairen die zijn gesneuveld aan Russische zijde in de oorlog in Oekraïne. Hij betuigde zijn medeleven met hun "ondraaglijke pijn", meldde staatspersbureau KCNA zaterdag.

Tijdens de ontmoeting vrijdag beloofde Kim de nabestaanden een monument in de hoofdstad en steun voor de kinderen van de gesneuvelde soldaten. Vorige week vond al een ceremonie plaats ter ere van de militairen.

Pyongyang maakt geen cijfers bekend over het aantal gesneuvelden, maar Zuid-Korea schat dat ongeveer 600 Noord-Koreanen zijn omgekomen en duizenden gewond raakten. Westerse en Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten zeggen dat Noord-Korea in 2024 meer dan 10.000 soldaten naar Rusland stuurde, vooral naar de regio Koersk, samen met munitie en wapensystemen.

Noord-Korea erkende in april voor het eerst dat het troepen naar Rusland had gestuurd en dat daarbij militairen waren omgekomen.