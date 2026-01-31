Guterres waarschuwt voor financiële ineenstorting VN

GENÈVE (ANP) - Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties heeft de lidstaten laten weten dat de organisatie het risico loopt op een "dreigende financiële ineenstorting". Dat komt door onbetaalde contributies en een begrotingsregel die de organisatie dwingt ongebruikt geld terug te betalen, blijkt uit een brief van Guterres aan ambassadeurs.

Guterres heeft al eerder gesproken over de liquiditeitscrisis van de VN. Dit is zijn urgentste waarschuwing tot nu toe. Die komt op een moment dat de belangrijkste geldschieter, de Verenigde Staten, de vrijwillige bijdragen aan VN-organisaties drastisch heeft verlaagd en weigert de verplichte bijdragen aan de reguliere begroting en de vredesmissies te betalen.

"De crisis verdiept zich, bedreigt de uitvoering van programma's en dreigt te leiden tot een financiële ineenstorting. En de situatie zal in de nabije toekomst verslechteren", aldus Guterres.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een Raad voor de Vrede opgericht, waarvan sommigen vrezen dat deze de VN ondermijnt.