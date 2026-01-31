ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Guterres waarschuwt voor financiële ineenstorting VN

Samenleving
door anp
zaterdag, 31 januari 2026 om 1:26
anp310126004 1
GENÈVE (ANP) - Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties heeft de lidstaten laten weten dat de organisatie het risico loopt op een "dreigende financiële ineenstorting". Dat komt door onbetaalde contributies en een begrotingsregel die de organisatie dwingt ongebruikt geld terug te betalen, blijkt uit een brief van Guterres aan ambassadeurs.
Guterres heeft al eerder gesproken over de liquiditeitscrisis van de VN. Dit is zijn urgentste waarschuwing tot nu toe. Die komt op een moment dat de belangrijkste geldschieter, de Verenigde Staten, de vrijwillige bijdragen aan VN-organisaties drastisch heeft verlaagd en weigert de verplichte bijdragen aan de reguliere begroting en de vredesmissies te betalen.
"De crisis verdiept zich, bedreigt de uitvoering van programma's en dreigt te leiden tot een financiële ineenstorting. En de situatie zal in de nabije toekomst verslechteren", aldus Guterres.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft een Raad voor de Vrede opgericht, waarvan sommigen vrezen dat deze de VN ondermijnt.
loading

POPULAIR NIEUWS

images

Arts: deze signalen verraden dat Trump een beroerte had

anp 455741290

Waterkoker (stroom) of fluitketel (gas): Wat is voordeliger en welke is de duurzame keuze?

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

ANP-549052966

Zware lijfstraffen in Indonesië: vrouw valt flauw na 140 zweepslagen

ANP-517706585

Vleeseters halen vaker de 100, maar er zit een addertje onder het gras

Afbeelding1

'Populaire TikTok-biker Baby Rider (19) doodgeschoten door ordetroepen Iraanse moellahs'

Loading