ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rodríguez stelt amnestie voor politieke gevangenen Venezuela voor

Samenleving
door anp
zaterdag, 31 januari 2026 om 1:27
anp310126005 1
CARACAS (ANP) - De Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez heeft vrijdag een "amnestiewet" voorgesteld voor honderden politieke gevangenen in het land, meldt de Spaanse krant El País.
"Ik kondig een algemene amnestiewet aan en geef opdracht om deze wet voor te leggen aan de Nationale Vergadering om vreedzaam samenleven in Venezuela te bevorderen", zei ze tijdens een bijeenkomst bij het Hooggerechtshof van Venezuela.
Rodríguez zei ook dat het beruchte detentiecentrum Helicoide in de hoofdstad Caracas, waar gevangenen volgens mensenrechtenorganisaties al lange tijd slecht worden behandeld, wordt omgebouwd tot een centrum voor sport en sociale diensten, aldus El País.
Venezuela zei eerder deze maand al honderden gevangenen te hebben vrijgelaten, onder wie drie Nederlanders. Dat gebeurde onder druk van de Verenigde Staten, die begin januari de Venezolaanse president Nicolás Maduro gevangen namen.
loading

POPULAIR NIEUWS

images

Arts: deze signalen verraden dat Trump een beroerte had

anp 455741290

Waterkoker (stroom) of fluitketel (gas): Wat is voordeliger en welke is de duurzame keuze?

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

ANP-549052966

Zware lijfstraffen in Indonesië: vrouw valt flauw na 140 zweepslagen

ANP-517706585

Vleeseters halen vaker de 100, maar er zit een addertje onder het gras

Afbeelding1

'Populaire TikTok-biker Baby Rider (19) doodgeschoten door ordetroepen Iraanse moellahs'

Loading