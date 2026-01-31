Rodríguez stelt amnestie voor politieke gevangenen Venezuela voor

CARACAS (ANP) - De Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez heeft vrijdag een "amnestiewet" voorgesteld voor honderden politieke gevangenen in het land, meldt de Spaanse krant El País.

"Ik kondig een algemene amnestiewet aan en geef opdracht om deze wet voor te leggen aan de Nationale Vergadering om vreedzaam samenleven in Venezuela te bevorderen", zei ze tijdens een bijeenkomst bij het Hooggerechtshof van Venezuela.

Rodríguez zei ook dat het beruchte detentiecentrum Helicoide in de hoofdstad Caracas, waar gevangenen volgens mensenrechtenorganisaties al lange tijd slecht worden behandeld, wordt omgebouwd tot een centrum voor sport en sociale diensten, aldus El País.

Venezuela zei eerder deze maand al honderden gevangenen te hebben vrijgelaten, onder wie drie Nederlanders. Dat gebeurde onder druk van de Verenigde Staten, die begin januari de Venezolaanse president Nicolás Maduro gevangen namen.