Haagse raad praat woensdag over rellen op en rond Malieveld

DEN HAAG (ANP) - De gemeenteraad van Den Haag praat woensdag over de rellen van zaterdag op het Malieveld. Dit maakt deel uit van een groter debat over veiligheid in de stad. Burgemeester Jan van Zanen is uitgenodigd om aan het debat mee te doen.

De vergadering van de commissie-Bestuur begint om 13.30 uur. De discussie gaat ook over onderwerpen als de beveiliging van de Israëlische ambassade, autodiefstallen, straatintimidatie, radicalisering, het optreden van agenten bij demonstraties en over aanslagen met explosieven op woningen.

Bij een demonstratie tegen het asielbeleid gingen meer dan duizend deelnemers vanaf het Malieveld de A12 op. Ze gooiden met glas en stenen, agenten werden belaagd en politievoertuigen werden vernield en in brand gestoken. De politie zette traangas in. Daarna gingen de relschoppers de binnenstad in, waar ze vernielingen aanrichtten bij het Binnenhof en bij het partijkantoor van D66. Zeker 37 mensen werden gearresteerd.