McDonald's waar dodelijke schietpartij plaatsvond weer open

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 10:36
CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - De vestiging van McDonald's aan de Hoofdweg in Capelle aan den IJssel waar de politie zondag een verdachte doodschoot, is weer open. Volgens een woordvoerster van de fastfoodketen kunnen klanten er sinds maandagochtend weer terecht.
Het politieonderzoek ter plaatse is zondagavond afgerond. "Er is op de locatie ook niets meer te zien", aldus de woordvoerster.
De politie schoot zondagmiddag een 15-jarige jongen uit Gouda dood bij het restaurant. Hij zou betrokken zijn geweest bij het stelen van een fatbike op het Wisselspoor. De politie zegt dat hij een vuurwapen bij zich had.
Bezoekers en medewerkers die op het moment van de schietpartij aanwezig waren, hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. Voor personeel is maandag een bijeenkomst georganiseerd. Details daarover worden omwille van de privacy van de medewerkers niet gedeeld, meldt de woordvoerster.
