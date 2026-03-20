Haaksbergers willen azc op één locatie in wat drukkere omgeving

HAAKSBERGEN (ANP) - De opvang van asielzoekers in Haaksbergen (Overijssel) moet gebeuren op één centrale locatie en op een plek waar meer mensen wonen, dus in een drukkere omgeving. Zo oordeelt een meerderheid van deelnemers aan een referendum over het azc. De uitkomst werd vrijdag bekendgemaakt en door burgemeester Gerard van den Hengel (VVD) in ontvangst genomen namens de gemeenteraad.

Er kon door de kiezers ook gekozen worden voor opvang van asielzoekers op een plek waar weinig mensen wonen, in een stille omgeving. Maar de meerderheid kiest ervoor dat voorzieningen dichtbij zijn voor de nieuwe bewoners.

In het referendum, waarover woensdag werd gestemd, konden inwoners van Haaksbergen zich uitspreken over de wijze waarop 129 asielzoekers zullen worden opgevangen in die gemeente. De opvang vloeit voort uit de spreidingswet en is voor de duur van minstens vijf jaar.

Het betreft een raadgevend referendum dat geldig was bij een opkomst van minstens 40 procent. Dat werd met ruim 53 procent ruimschoots gehaald. De gemeente Haaksbergen telt ruim 24.000 inwoners.