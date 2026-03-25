Iraanse buitenlandminister: niet van plan met VS te onderhandelen

TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - Iran is volgens minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi niet van plan om te onderhandelen en wel om door te vechten. "Op dit moment is het beleid om het verzet voort te zetten", zei hij op de staatstelevisie. De Amerikaanse regering zegt een voorstel gedaan te hebben om de oorlog te beëindigen.

"Ze hebben ideeën naar voren gebracht in hun berichten die zijn overgebracht aan de hoogste autoriteiten, en die zullen zo nodig hun standpunt bekendmaken." Er zijn ook wel berichten uitgewisseld onder bemiddelaars, maar "dat is niet hetzelfde als onderhandelen met de VS". "Om nu over onderhandelingen te spreken, zou erkenning van een nederlaag zijn."

De minister ontkende ook dat de Straat van Hormuz gesloten is. Bevriende landen kunnen de belangrijke route voor olie en gas gewoon gebruiken, stelt hij. "Er is geen reden om schepen van onze vijanden en hun bondgenoten door te laten."