Iraanse buitenlandminister: niet van plan met VS te onderhandelen

door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 21:50
TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - Iran is volgens minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi niet van plan om te onderhandelen en wel om door te vechten. "Op dit moment is het beleid om het verzet voort te zetten", zei hij op de staatstelevisie. De Amerikaanse regering zegt een voorstel gedaan te hebben om de oorlog te beëindigen.
"Ze hebben ideeën naar voren gebracht in hun berichten die zijn overgebracht aan de hoogste autoriteiten, en die zullen zo nodig hun standpunt bekendmaken." Er zijn ook wel berichten uitgewisseld onder bemiddelaars, maar "dat is niet hetzelfde als onderhandelen met de VS". "Om nu over onderhandelingen te spreken, zou erkenning van een nederlaag zijn."
De minister ontkende ook dat de Straat van Hormuz gesloten is. Bevriende landen kunnen de belangrijke route voor olie en gas gewoon gebruiken, stelt hij. "Er is geen reden om schepen van onze vijanden en hun bondgenoten door te laten."
POPULAIR NIEUWS

Breghje Kommers: ex-vrouw van Ali B. en machtige hiphopmagnaat

Zelfscan-algoritme ontmaskerd: zo voorkom je die vervelende controle bij de kassa

De aardige Knoopjes; 650 euro per uur voor een ‘abominabele’ verdediging

Moeder sleept thuiswonende zoon (31) voor de rechter, luilak moet huis uit

'Ali, je bent een roofdier, je bent ziek.'

Volgens psychologen is dit de beste reactie wanneer iemand kritiek op je heeft.

