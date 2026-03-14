Haaretz: Israël en Libanon praten komende dagen over aanvallen

JERUZALEM (ANP) - Vertegenwoordigers uit Libanon en Israël gaan ergens in de komende dagen met elkaar om tafel over de aanvallen van Israël en Hezbollah, meldt de krant Haaretz op basis van bronnen. Het worden de eerste gesprekken tussen de twee landen sinds de situatie twee weken geleden escaleerde.

Libanon heeft al eerder opgeroepen tot onderhandelingen, maar Israël ging daar tot nu toe niet op in. Hezbollah opende twee weken geleden het vuur op Israël, als reactie op de Israëlische aanvallen op Iran. Israël sloeg terug met grootschalige luchtaanvallen op Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten zijn daarbij tot nu toe 826 mensen gedood.

Haaretz meldde dat Israël oud-minister Ron Dermer naar voren schuift om te onderhandelen met vertegenwoordigers van de Libanese regering. Die staat los van Hezbollah en spreekt dus niet namens die militante beweging.

Volgens Haaretz zullen de gesprekken waarschijnlijk plaatsvinden in Cyprus. Frankrijk heeft ook aangeboden de ontmoeting te organiseren.