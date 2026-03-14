De stille dreiging in Hormuz: zo werken de mijnen van Iran

Politiek
door Gerard Driehuis
zaterdag, 14 maart 2026 om 16:39
Iran beschikt naar schatting over meer dan vijfduizend zeemijnen, variërend van simpele drijvende bollen tot hoogtechnologische sensoren op de zeebodem. Die zijn niet in de eerste plaats ontworpen om olietankers spectaculair tot zinken te brengen, maar om scheepvaart zo riskant en duur te maken dat rederijen het liefst wegblijven.
De Straat van Hormuz is smal, ondiep en daarmee ideaal mijnen­gebied: op het smalste punt is het water ongeveer zestig meter diep, met nauwe verkeersbanen waar tankers nauwelijks kunnen uitwijken. Vanuit een lange Iraanse kustlijn kunnen kleine boten ’s nachts snel uitvaren, een handvol mijnen overboord zetten en weer verdwijnen in het gewone vissersverkeer. Elke nieuwe melding van een drijvende mijn of explosie duwt de verzekeringspremies omhoog en dwingt de VS en bondgenoten tot dure mijnenjacht die weken kan duren.
De techniek achter de dreiging is relatief simpel. Klassieke gesleepte of verankerde mijnen hangen net onder het wateroppervlak en exploderen bij aanraking met een scheepsromp. Nieuwere bodemminen liggen onzichtbaar op de zeebodem en wachten tot gevoelige magnetische, akoestische of druk­sensoren het profiel van een passerend vrachtschip herkennen, waarna honderden kilo’s explosief een gasbel onder de romp doen imploderen. Daarnaast kan Iran met kleine ‘limpet mines’ duikers een tanker laten beschadigen op één cruciale plek, zoals roer of schroef: genoeg om het schip stil te leggen, niet om het te doen verdwijnen.
Ook de tegenmaatregelen zijn traag. Mijnenjagers varen in ruitpatroon, sturen onderwaterdrones met sonar uit en blazen gevonden objecten één voor één op. In 1991 deden ruim een dozijn geallieerde schepen er bijna twee maanden over om iets meer dan duizend Iraakse mijnen aan de kust van Koeweit te ruimen – gemiddeld net boven één mijn per dag. Hoewel de technologie beter is geworden, blijft één harde realiteit: een mijn is goedkoop en snel gelegd, maar duur en gevaarlijk om weg te halen.
Iran heeft een grote voorraad

Volgens een verslag voor het Amerikaanse Congres beschikt Iran tegenwoordig over circa 5.000 tot 6.000 zeemijnen. Een eerdere studie van de Defense Intelligence Agency kwam op “meer dan 5.000”. In de huidige crisis heeft de Amerikaanse marine al tientallen Iraanse mijnenleggers uitgeschakeld, maar Iran houdt naar schatting nog 80 tot 90 procent van zijn kleine bootvloot over. Zelfs een gedeeltelijke mijnenlegging kan de Straat van Hormuz wekenlang ernstig verstoren.

Je kunt ook een sociale burnout krijgen van familie en vrienden

Waarom Gen Z zo ongelukkig is, terwijl het leven makkelijker is dan ooit

Fajah Lourens gaat zichzelf nog veel verder laten verbouwen

Poetin is de enige winnaar

Belgische premier wil deal met Poetin

Epstein leverde minister Mandelson illegale kalmeringsmiddelen en regelde Botox

