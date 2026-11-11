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Halsema niet bij sint-intocht Amsterdam door handelsmissie India

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Burgemeester Femke Halsema is komende zondag niet bij de intocht van Sinterklaas in Amsterdam. Ze is dan op werkbezoek in India, waar ze een economische missie leidt van Amsterdam en Amstelveen, zei ze woensdag in de gemeenteraad.
"Het is de eerste keer dat ik de sinterklaasintocht mis en ik heb daar wel een beetje hartzeer over gehad. Gelukkig wordt de sleutel netjes aan Sinterklaas overgedragen door loco-burgemeester Esmah Lahlah en de kinderburgemeester."
Eerder dit jaar zijn er handelsakkoorden gesloten tussen Europa, Nederland en India, aldus Halsema, "waarbij de economische contacten tussen Nederland en India aanzienlijk aangetrokken moeten worden. In Amsterdam en Amstelveen leeft een grote Indiase gemeenschap en we hebben veel Indiase bedrijven. Innovatie, kennisuitwisseling en het versterken van de economische banden zijn het centrale doel. Ik denk dat het voor Amsterdam een belangrijke reis is".
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