Boodschappen doen over de grens voelt als een slimme besparing. Toch laat een nieuwe vergelijking iets anders zien. Een mandje met achttien basisboodschappen kost in Nederland €75,43. In België betaal je daar €80,02 voor, in Frankrijk zelfs €87,40.

Duitsland is met €75,20 vrijwel even duur als Nederland. Het verschil: 23 cent.

Hoe kan dat, als iedereen zegt dat de buren goedkoper zijn? Het antwoord zit in wat er in het mandje ligt.

Melk, brood, kip en een fles wijn

Het mandje bevat dagelijkse basis: melk, witbrood, rijst, eieren, kaas, kipfilet, rundvlees, fruit, groente, aardappelen, water, wijn en bier. De prijzen zijn voor 39 Europese landen opgeteld, zonder weging. Ze komen van gebruikers die zelf prijzen doorgeven.

Nederland eindigt op plek 12. Duurder dan het EU-gemiddelde van €69,84, maar goedkoper dan België, Italië, Ierland en Frankrijk.

Ook de officiële statistiek is mild

Dat beeld staat niet op zichzelf. In de officiële Europese prijsvergelijking voor voeding en frisdrank scoort Nederland over 2025 een 99,4: net onder het EU-gemiddelde van 100. Duitsland zit op 102,4, België op 104,5 en Frankrijk op 106,8.

Gemeten over wat huishoudens echt kopen, is Nederland dus de goedkoopste van de vier.

Niet de grens bepaalt wat je betaalt, maar het etiket.

Waarom grensshoppen tóch loont

Het verhaal over goedkope buren is daarmee niet verzonnen. Een peiling van 130 veelverkochte producten bij dertig supermarktketens kwam vorig jaar op een heel andere uitkomst. Boodschappen waren in België gemiddeld 12 procent goedkoper, in Duitsland 15 procent en in Frankrijk 20 procent.

Het verschil zit vooral in de A-merken. Die waren in Duitsland gemiddeld 25 procent en in Frankrijk 28 procent goedkoper. Een fles Fanta Orange kostte hier gemiddeld €2,61, in Duitsland €1,64.

Wie vooral basisproducten en huismerken koopt, ziet dat voordeel grotendeels verdampen. Budgetpindakaas, -mayonaise en -ketchup zijn in Nederland zelfs goedkoper dan in België. Koffie van Nescafé en Senseo en chocola van Milka en Ritter Sport zijn hier goedkoper dan in Duitsland.

De kloof tussen merk en huismerk groeit

In Nederland lopen merk en huismerk steeds verder uit elkaar. A-merken werden het afgelopen jaar gemiddeld 2 procent duurder, budgetproducten juist 6 procent goedkoper. Sinds 2023 stegen A-merken 16 procent, budgetmerken maar 2 procent.

Daar komt bij dat Nederland kampioen aanbiedingen is: 1+1 gratis, 3 halen 2 betalen, tweede halve prijs. Wie daar slim mee omgaat, haalt een deel van het grensvoordeel thuis al binnen.

Voor een gewone week boodschappen hoeft niemand de grens over. Voor een kofferbak vol cola en wasmiddel ligt dat anders.

Wanneer de rit wél loont

Bij een grote voorraad A-merken: frisdrank, wasmiddel, pasta en drogisterijartikelen zijn over de grens soms minder dan de helft van de Nederlandse prijs.

Voor merken ga je naar Duitsland of Frankrijk, voor budgetmerken naar België.

Reken brandstof en reistijd mee. Voor een paar pakken melk en een brood is de rit duurder dan de winst.

Boodschappen: Nederland versus de buren