Halsema op herdenking: strijd tegen racisme is nog niet gestreden

AMSTERDAM (ANP) - Burgemeester Femke Halsema heeft tijdens de nationale herdenking van het slavernijverleden in het Amsterdamse Oosterpark gewaarschuwd dat de strijd tegen racisme in onze samenleving nog niet gestreden is. "Helaas is de geschiedenis geen rechte lijn vooruit. Helaas zijn gevoelens van witte superioriteit niet verdwenen uit onze samenleving. En is racisme niet weg uit onze instituties."

"Er wordt niet voldoende urgentie gevoeld om werkelijke financiële, sociale en culturele gevolgen te verbinden aan de terechte roep om erkenning van historisch leed", zei ze verder. "De doorwerking van het verleden raakt ons niet in gelijke mate, maar het werk aan herstel, het werk aan een gedeelde toekomst, dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De route naar herstel leggen we samen af", aldus Halsema.

In haar toespraak stond ze ook stil bij de moord op de Amerikaan George Floyd, vijf jaar geleden in Minneapolis. Daarna gingen mensen wereldwijd de straat op om te protesteren tegen anti-zwart racisme. "Zij hebben laten zien hoe je met vreedzaam protest politiek en samenleving tot inkeer kan brengen. Zij wisten het zwijgen over racisme en de doorwerking van het slavernijverleden voor altijd te doorbreken."

Bij een veelbesproken Black Lives Matter-demonstratie op de Dam op 1 juni 2020 was de burgemeester zelf aanwezig. Ze moest zich later in de gemeenteraad verantwoorden over de gang van zaken bij de drukbezochte demonstratie, omdat afstand houden het devies was tijdens de coronapandemie.