Regionale hittegolf in Eindhoven, eerste in Nederland sinds 2023

HOUTEN (ANP) - In Eindhoven steeg de temperatuur om 10.20 uur tot 30,6 graden. Daarmee is de eerste regionale hittegolf van het jaar een feit, meldt Weeronline. Vanaf vrijdag werd het in Eindhoven iedere dag 25 graden of warmer. Naar verwachting stijgen de temperaturen dinsdag verder, tot mogelijk 35 graden.

Het is voor het eerst sinds 2023 dat ergens in Nederland een hittegolf plaatsvindt. In het zeer warme jaar 2023 kwam het drie keer tot een regionale hittegolf, waarvan één recordlange hittegolf in september in het zuiden en oosten van het land.

Woensdag stijgen de temperaturen in het zuiden van het land opnieuw tot tropische waarden. Ook daar is dan sprake van een regionale hittegolf. Als het kwik op het hoofdstation in De Bilt tot boven de 30 graden stijgt, is er sprake van een officiële hittegolf. Voor een officiële hittegolf moet het in De Bilt vijf dagen achter elkaar 25 graden of warmer worden. De laatste officiële hittegolf vond plaats van 9 tot en met 16 augustus 2022.