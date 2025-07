Het is officieel de warmste 1 juli ooit gemeten. Op het hoofdweerstation in De Bilt werd het om 13.10 uur 33,2 graden, meldt Weeronline. Sinds het begin van de metingen in 1901 was het op 1 juli niet zo warm in De Bilt.

Het record van dinsdag is het zevende datumwarmterecord van het jaar. Gemiddeld komen deze records negen keer per jaar voor. Ook woensdag wordt mogelijk een datumwarmterecord gebroken. Op grote schaal wordt het ruim 35 graden.