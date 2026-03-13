Team Essent legt schaatsster Daleman vast tot zomer 2028

HEERENVEEN (ANP) - Team Essent heeft schaatsster Angel Daleman tot de zomer van 2028 vastgelegd. De ploeg van Sven Kramer en Jac Orie heeft het contract van de 18-jarige schaatsster, dat nog liep tot 2027, opengebroken en verlengd.

"Ik ben hier superblij mee", reageert Daleman via de ploeg. "Het is fijn dat er vanuit de ploeg zoveel vertrouwen in je wordt uitgesproken. Ik heb het heel erg naar mijn zin en ben ervan overtuigd dat ik hier verder kan groeien."

Daleman kwalificeerde zich dit seizoen voor de wereldbekerwedstrijden, maar greep naast startbewijzen voor de Olympische Spelen in Milaan. "Het was een seizoen met ups en downs. Ik ben superblij met de persoonlijke records die ik gereden heb, maar aan de andere kant heb ik niet alle resultaten behaald die ik wilde halen. Het was een vrij intens seizoen waarin ik veel leerzame lessen heb geleerd."