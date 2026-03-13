ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Team Essent legt schaatsster Daleman vast tot zomer 2028

door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 16:20
HEERENVEEN (ANP) - Team Essent heeft schaatsster Angel Daleman tot de zomer van 2028 vastgelegd. De ploeg van Sven Kramer en Jac Orie heeft het contract van de 18-jarige schaatsster, dat nog liep tot 2027, opengebroken en verlengd.
"Ik ben hier superblij mee", reageert Daleman via de ploeg. "Het is fijn dat er vanuit de ploeg zoveel vertrouwen in je wordt uitgesproken. Ik heb het heel erg naar mijn zin en ben ervan overtuigd dat ik hier verder kan groeien."
Daleman kwalificeerde zich dit seizoen voor de wereldbekerwedstrijden, maar greep naast startbewijzen voor de Olympische Spelen in Milaan. "Het was een seizoen met ups en downs. Ik ben superblij met de persoonlijke records die ik gereden heb, maar aan de andere kant heb ik niet alle resultaten behaald die ik wilde halen. Het was een vrij intens seizoen waarin ik veel leerzame lessen heb geleerd."
POPULAIR NIEUWS

Dit onthult dat je baas is onbekwaam is, zegt Harvard

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

Jongen (11) schiet vader dood in slaap na ruzie over Nintendo Switch

Deze veelgebruikte drugs verdriedubbelen je kans op een beroerte

Wat vertelt de slaaphouding van je kat jou eigenlijk?

Grote overwinning Poetin, Trump schort oliesancties op

