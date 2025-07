DE BILT (ANP) - Het gebied waar code oranje is afgegeven wegens verwachte zware onweersbuien is uitgebreid met de provincies Groningen en Drenthe, meldt het KNMI. Eerder gold die weerwaarschuwing al in de provincies Limburg, Gelderland en Overijssel.

Bij het onweer is er kans op (zeer) zware windstoten, grote hagelstenen en veel regen in korte tijd.