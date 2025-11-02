Leerdam blij met kwalificatie teamgenoot Verbij voor wereldbeker

HEERENVEEN (ANP) - Jutta Leerdam was heel blij met de kwalificatie van teamgenoot Kai Verbij voor de wereldbekerwedstrijden. De 26-jarige schaatsster koos er afgelopen seizoen voor om met coach Kosta Poltavets zonder team verder te gaan, maar kreeg in de aanloop naar het olympische seizoen in oud-wereldkampioen Verbij en Ted Dalrymple twee teamgenoten.

Verbij keerde na een jaar zonder wedstrijden terug op het NK afstanden en eindigde als vijfde op de 1000 meter. Daarmee kan hij zich gaan opmaken voor de wereldbeker die op 14 november begint in Salt Lake City. De 31-jarige schaatser benadrukte dat hij blij was met zijn kwalificatie, al moet het volgens hem nog veel sneller. Kort na afloop kon hij nog niet zeggen hoe zijn programma eruitziet, maar Leerdam zag de deelname van Verbij aan de wereldbeker al helemaal zitten.

"Superknap dat hij in de top 5 eindigt, nadat hij er een jaar tussenuit was", zei Leerdam. "Ik ben heel blij dat ik met hem naar Salt Lake City kan. Dan kunnen we daar goed samen trainen."

Van ver terugkomen

Volgens Leerdam is het "megabelangrijk" dat ze in Verbij een teamgenoot mee heeft. "Ik heb weinig trainingspartners en bij de wereldbeker is het ook minder makkelijk om met buitenlandse schaatsers te trainen. Nu kunnen we alles op het ijs samendoen."

Verbij moest van ver terugkomen en verraste zichzelf met de vijfde plaats op de 1000 meter. Hij had geen rekening gehouden met deelname aan de wereldbekerwedstrijden. Hij zei zich helemaal te richten op de voorbereiding voor het olympisch kwalificatietoernooi eind december, waar hij tegenstand kan bieden aan schaatsers als Joep Wennemars, Jenning de Boo en Tim Prins, die nu nog ruim anderhalve seconde sneller waren. "Ik moet eerst maar eens overleggen met mijn coach."