Hamas en Israëlische gijzelaar vieren vrijlatingen

GAZA-STAD (ANP) - De Palestijnse beweging Hamas heeft de vrijlating van negentig Palestijnse gevangenen gevierd. Ook de Brits-Israëlische Emily Damari, die werd vastgehouden door Hamas, is opgelucht dat ze weer naar huis kon. "Ik ben de blijste persoon ter wereld", schreef ze op Instagram.

"Liefde, liefde, liefde", staat op het account van Damari, meldt nieuwssite The Times of Israel. "Ik heb mijn dierbare leven terug." Damari, een van de drie gijzelaars die zondag werd vrijgelaten, bedankte haar familie en vrienden voor hun steun en zei dat haar hart is "ontploft van vreugde".

Hamas heeft het Palestijnse volk gefeliciteerd met de "bevrijding" van de Palestijnse gevangenen die afgelopen nacht aankwamen in de Gazastrook. Zij werden met gejuich ontvangen. Volgens Hamas vertoonden de gevangenen tekenen van verwaarlozing en uitputting. De drie gijzelaars waren volgens het Rode Kruis in relatief goede gezondheid.