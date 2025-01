Deze 11 dingen kun je beter niet in de vaatwasser stoppen

Er was een tijd dat je op de achterkant van spullen moest kijken of ze wel in de afwasmachine mogen. Tegenwoordig kan bijna alles erin. Met de nadruk op bijna. Deze dingen kun je namelijk beter níet in de vaatwasser stoppen.

Gietijzeren pannen Kristallen glazen Antiek of porseleinen servies Koksmessen Keramische pannen Houten snijplanken of pollepels Sommige bakjes van dun plastic Goudkleurig of verguld servies Thermoskannen Aluminium spullen Alles met een kleeflaag van bijvoorbeeld een etiket