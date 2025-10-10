ECONOMIE
Hamas gaat lichamen van Israëlische soldaten overdragen

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 10:58
GAZA-STAD (ANP/AFP) - Hamas gaat naar verwachting de lichamen van zeven Israëlische soldaten overdragen aan Israël. Dat maakt onderdeel uit van de eerste fase van de Gazadeal waarmee het Israëlische kabinet en Hamas akkoord zijn gegaan. Zes van de soldaten werden volgens de overheid gedood tijdens gevechten op 7 oktober 2023, toen Hamas Israël aanviel. Een zevende soldaat zou zijn omgekomen omdat er sinds zijn gijzeling geen bewijs van leven is gegeven.
Volgens Israël worden er nog 48 gijzelaars vastgehouden in Gaza, twintig van hen zouden nog leven.
De stoffelijke resten van een achtste soldaat die in 2014 sneuvelde tijdens een eerdere oorlog in Gaza worden naar verwachting ook vrijgegeven.
Als onderdeel van het Amerikaanse vredesplan trekt de Israëlische krijgsmacht zich gedeeltelijk terug. Daarna heeft Hamas 72 uur de tijd om alle gijzelaars vrij te laten en worden ook honderden Palestijnse gevangenen vrijgelaten.
