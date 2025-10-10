ECONOMIE
Wopke Hoekstra: "Vapen is de wraak van de tabaksindustrie"

gezondheid
door Redactie
vrijdag, 10 oktober 2025 om 10:57
ANP-440840706
De Nederlandse Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Belasting) is bezig met een kruistocht tegen de tabaksindustrie. "Het gebruik van tabak, maar vooral vapen is een enorm probleem", zei hij voor het begin van de vergadering met EU-ministers van Financiën in Luxemburg. Hoekstra noemt het zelfs de "wraak van de tabaksindustrie". Dit omdat de tabaksindustrie zich volgens de Eurocommissaris "doelbewust op jongeren richt waardoor ze vatbaar worden voor dit specifieke product".
De ministers bespreken vrijdag voor het eerst het voorstel van de Europese Commissie om het minimumtarief op tabaksaccijns te verhogen om zo de verschillen tussen de lidstaten te verminderen. Ook op vapes en nicotinezakjes moet accijns worden geheven, wil de Commissie. Nederland is voorstander.
"We moeten ervoor zorgen dat de drempel omhooggaat", zei Hoekstra. Niet alleen omdat tabaksgebruik tot jaarlijks veel doden leidt, maar ook omdat de Europese lidstaten jaarlijks 13 miljard euro aan accijns mislopen door ontduiking en fraude, zei de Eurocommissaris.

