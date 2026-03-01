Hamas veroordeelt dood Khamenei

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Hamas heeft stilgestaan bij de dood van de hoogste Iraanse leider ayatollah Ali Khamenei. Die kwam om in wat de militante organisatie omschrijft als een "afschuwelijke" aanval van de VS en Israël.

"Hamas rouwt om het overlijden van ayatollah Ali Khamenei. Hij voorzag in allerhande vormen van politieke, diplomatieke en militaire steun voor onze mensen, onze doelstellingen en ons verzet", aldus Hamas. Iran geldt al jaren als bondgenoot van Hamas en voorziet de organisatie niet alleen van financiële middelen, maar ook van wapentuig.

"De VS en die andere fascistische regering van bezetters dragen de volledige verantwoordelijkheid voor deze flagrante agressie en afschuwelijke aanval op de islamitische republiek Iran - net als dat zij deze dragen voor de serieuze gevolgen die dit heeft voor de veiligheid en de stabiliteit in de regio", aldus Hamas.