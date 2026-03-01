Italiaan Bezzecchi wint eerste race MotoGP, Márquez valt uit

BURIRAM (ANP/AFP) - Motorcoureur Marco Bezzecchi heeft zondag de Grote Prijs van Thailand gewonnen. De race op het circuit van Buriram was de eerste van het seizoen in de MotoGP. De 27-jarige Italiaan startte op pole en gaf de leiding niet uit handen. Bezzecchi eindigde vorig seizoen als derde in de eindstand van het wereldkampioenschap.

De Spaanse regerend wereldkampioen Marc Márquez was gestart vanaf positie 2 maar moest laat in de wedstrijd opgeven vanwege problemen met zijn wiel. Een andere Spanjaard, Pedro Acosta, werd tweede voor zijn landgenoot Raúl Fernández. Zaterdag had Acosta de sprintrace in Thailand gewonnen.