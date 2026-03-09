ECONOMIE
Hardenberg dreigt COA met dwangsom als asiellocaties niet sluiten

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 14:44
anp090326134 1
HARDENBERG (ANP) - Hardenberg dreigt een dwangsom op te leggen aan opvangorgaan COA, wanneer die de opvanglocaties in Hardenberg en Loozen niet sluit. De Overijsselse gemeente heeft maandag besloten een zogeheten last onder dwangsom op te leggen, als ultimatum.
De last onder dwangsom bedraagt 70.000 euro per dag voor elke dag dat het asielzoekerscentrum in Hardenberg open is, met een maximum van 6,3 miljoen euro. Daarnaast zou het COA 11.000 euro per dag moeten betalen voor het blijven gebruiken van de noodopvang bij het dorp Loozen, met een maximum van 990.000 euro.
Beide locaties hadden zondag moeten sluiten. Toen verliepen de contracten en vergunningen voor beide locaties. Daar verblijven nog enkele honderden asielzoekers. Door een tekort aan opvangplaatsen is het COA er niet in geslaagd om op tijd ergens anders opvang voor hen te vinden.
