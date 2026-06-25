Hardstylefestival Defqon.1 vroegtijdig ten einde door hitte

BIDDINGHUIZEN (ANP) - Hardstylefestival Defqon.1 in Biddinghuizen wordt vanwege de verwachte extreme temperaturen voortijdig beëindigd. Alle bezoekers zijn om middernacht ingelicht. Zij worden gevraagd om de camping in de loop van vrijdag te verlaten, heeft de organisatie bekendgemaakt.

De maatregel volgt nadat het KNMI donderdag code rood afkondigde voor acht provincies, waaronder Flevoland. Het is de eerste keer dat er een weeralarm geldt in verband met hitte. De organisatie wil daarom "geen onnodige risico's nemen met het oog op het welzijn van iedereen".

"Op een gegeven moment kom je op een kantelpunt met betrekking tot de veiligheid van je bezoekers en medewerkers. Code rood is dat zonder meer", laat Sander Bijlstra weten, directeur van organisator Q-dance. "Wij willen onze bezoekers tot in lengte der jaren blijven ontvangen en als medewerkers willen wij ook in de toekomst een onvergetelijke Defqon.1 organiseren. De editie van 2026 is ook onvergetelijk, maar niet op de manier die we voor ogen hadden."

Eerder besloot Defqon.1 de capaciteit op het festival al te verlagen in verband met de warmte. Op vrijdag en zaterdag waren alleen de 55.000 bezoekers die een weekendticket hebben welkom. Per dag waren dat 15.000 mensen minder.

De bezoekers krijgen ruim de tijd om te vertrekken. Q-dance wil dat de camping om 18.00 uur leeg is. Voor gasten die geen eigen vervoer hebben of kunnen regelen, probeert de organisatie pendelbussen in te zetten. Na het weekend worden tickethouders ingelicht over het compensatiebeleid.