Rutte: Midden-Oosten moet niet zorg van VS, maar van Europa zijn

DES MOINES (ANP) - Het zou niet aan de Verenigde Staten maar aan Europa moeten zijn om het Midden-Oosten veilig te houden, vindt NAVO-topman Mark Rutte. Zodra Europa zich heeft herbewapend, zullen "Europeanen zich over hun eigen achtertuin ontfermen", zei Rutte na een lezing in het Amerikaanse Des Moines.

De Amerikaanse president Donald Trump klaagt al langer dat de VS met hun oorlog tegen Iran de taak op zich nemen die Europese bondgenoten eigenlijk zouden moeten uitvoeren. Zij zijn immers afhankelijker dan de VS van de stokkende olie- en gasaanvoer uit het Midden-Oosten, redeneerde hij. Veel Europese landen wezen gewapend ingrijpen tegen Iran af. Sommige weigerden aanvankelijk zelfs het gebruik van hun luchtruim of Amerikaanse militaire bases in Europa, tot grote woede van Washington.

Rutte echode Trumps opvatting na een toespraak in plattelandsstaat Iowa, voor hij New York zou aandoen om wereldleiders te ontmoeten bij de Algemene Vergadering van de VN. "Waarom waren de VS nodig om de nucleaire capaciteiten van Iran uit te schakelen? Waarom kijkt iedereen weer naar de VS als het gaat om de Houthi's in de Rode Zee?", zei de NAVO-secretaris-generaal. "Omdat de Europeanen niet genoeg hadden om het zelf te doen. Het is Europa's achtertuin, niet die van de VS."

China

Opeenvolgende Amerikaanse regeringen zeggen al jaren dat de VS zich meer moet richten op Oost-Azië om het opkomende China in te tomen. Maar ook Trump is, tot ergernis van veel Amerikanen, weer verwikkeld geraakt in oorlogen in het Midden-Oosten.

"Het was nodig om Irans nucleaire vermogens uit te schakelen", herhaalde Rutte. "Ik prijs de president dat hij dat heeft gedaan. In de toekomst, wat je krijgt van een sterkere NAVO, is dat de Europeanen voor hun eigen achtertuin zorgen."