Harvey Weinstein emotioneel in interview: ik heb dit niet gedaan

NEW YORK (ANP) - Harvey Weinstein blijft volhouden dat hij onterecht veroordeeld is en vastzit voor seksueel misbruik. "Ik heb deze misdaden niet gepleegd. Ik zweer dat voor God, de mensen die nu kijken en mijn familie", aldus de 73-jarige voormalige producent in een fragment van een video-interview.

Weinstein praat onder meer over de beschuldigingen van Gwyneth Paltrow, Ashley Judd en Rose McGowan. Hij noemt hun beweringen "complete verzinsels" en "belachelijk". Het fragment dat interviewer Candace Owens heeft gedeeld, eindigt met een emotionele Weinstein. "Ze hebben me gebroken. Ze hebben me in tweeën gebroken", zegt hij.

Dit is Weinsteins eerste interview op beeld in acht jaar. Het gesprek is opgenomen tijdens een gevangenisbezoek.

In 2023 kreeg Weinstein zestien jaar cel voor verkrachting. Een ander strafproces tegen Weinstein loopt nog. Eerder werd hij in die zaak al veroordeeld tot 23 jaar cel, maar dat werd vorige zomer teruggedraaid vanwege kritiek op de getuigenverklaringen.