Heerma gaat werkwijze ingehuurde onderzoeksorganisaties bekijken

DEN HAAG (ANP) - Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken gaat onderzoek doen naar de werkwijze van organisaties die zijn ingehuurd om onderzoek te doen naar buitenlandse inmenging en manipulatie. De CDA-minister zegde dat toe tijdens een debat na vragen van BBB-leider Henk Vermeer.

Vermeer haalde een artikel in EW aan waar uitgebreid wordt geschreven over de werkwijzen van Justice for Prosperity, Stichting Weerbare Democratie, Stichting Democratie Monitor en Voor Ons Nederland. Volgens het magazine voldoen de onderzoeken niet aan wetenschappelijke normen. Heerma noemde niet welke organisaties zijn ingehuurd door zijn ministerie en ook niet welke organisaties worden onderzocht.

De minister erkende dat de publicatie van EW een rol heeft gespeeld bij zijn besluit om een onderzoek in te stellen naar de werkwijze. "In het artikel staat dat het niet altijd van voldoende kwaliteit lijkt te zijn en daar gaan we wel degelijk naar kijken."