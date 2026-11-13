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Heerma wil door met kabinet, 'reset' is nodig

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - CDA-minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil graag door met het kabinet. Dat zegt hij voorafgaand aan de ministerraad.
Hij herhaalt de woorden van de premier, in navolging van de VVD, dat er een 'fundamentele reset' nodig is, zonder uit te leggen wat dat is. "We zijn hier nu vandaag bij elkaar om daarover te praten."
Een crisis is niet goed voor de stabiliteit van het land, maakt minister Heleen Herbert (Economische Zaken, CDA) duidelijk. Ze wijst op de grote economische opgaven die het kabinet heeft. "Dat is vooral waar we hard aan moeten blijven doorwerken. De focus moet blijven op de grote zaken." Voor het vestigingsklimaat is volgens haar belangrijk dat er stabiliteit is en "continuïteit van beleid vanuit het kabinet".
Minister Sophie Hermans (Zorg, VVD) noemde donderdag "een lange, zware politieke dag", maar wilde "niet vooruitlopen" op vragen van de verzamelde pers. D66-minister Jaimi van Essen (Landbouw) wil door met zijn stikstofbeleid: "superbelangrijk om het land van het slot te halen".
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