Recordbedrag van 23 miljoen pond voor Fabergé-ei

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 19:48
anp021225191 1
LONDEN (ANP/AFP) - Een ei van de wereldberoemde Russische juwelier Fabergé heeft op een veiling in Londen een recordbedrag van bijna 23 miljoen pond (26 miljoen euro) opgebracht. Het gaat om het Winterei, dat tsaar Nicolaas II in 1913 met Pasen aan zijn moeder Maria Fjodorovna gaf.
Het ei is gemaakt van kristal en voorzien van goud, platina en meer dan 4000 diamanten. Binnenin zijn kleine bosanemonen van kwarts te zien. Het is gemaakt door de beroemdste juwelier uit de tijd van het Russische Rijk, het in Sint-Petersburg gevestigde huis Fabergé. Het was in de familie traditie om elkaar dat soort eieren cadeau te doen met Pasen. Die traditie was begonnen door tsaar Alexander III, Nicolaas' vader. Maria Fjodorovna kreeg van hem ook het eerste ei in 1885.
Fabergé maakte uiteindelijk vijftig eieren voor de familie. Daarvan zijn er 43 over.
Het duurste ei tot nu toe werd gemaakt voor Béatrice Ephrussi de Rothschild, uit de rijke bankiersfamilie. Dat bracht in 2007 9 miljoen pond op.
